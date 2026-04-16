Покупателям в России могут дать право возвращать товар любым способом

РИА Новости: покупателям в РФ могут дать право возвращать товар любым способом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российских потребителей планируют наделить правом возвращать не подошедший товар, приобретенный на цифровой платформе, любым способом, в том числе и онлайн, следует из проекта Роспотребнадзора к федеральному закону, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, согласно документу, продавец на онлайн-платформах обязан разместить в публичном доступе информацию о праве потребителя на возврат товара надлежащего качества любым по усмотрению потребителя способом.

«Дистанционно, в том числе посредством услуг перевозчика или организации связи, или указанным продавцом при продаже товара, а также по запросу потребителя, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом», — следует из проекта.

Уточняется, что магазин будет иметь возможность проверить состояние возвращенного товара. При этом расходы, связанные с доставкой продавцу вещи, несет потребитель.

Изменения могут вступить в силу 1 октября 2026 года.