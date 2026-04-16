В Хабаровском крае наладили доставку продуктов в отрезанный Аян

Хабаровском крае в отдалённое село Аян наладили доставку свежих продуктов, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее жители столкнулись с нехваткой товаров первой необходимости.
Причиной дефицита стали аномальные снегопады в январе и неблагоприятная погода в марте, из-за которых было нарушено авиасообщение. В первую очередь это коснулось так называемых «фреш»-продуктов — масла, овощей и фруктов.
Как пояснили в министерстве промышленности и торговли края, с 1 апреля заработал новый механизм поставок. Заключено соглашение с авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» и министерством транспорта региона: теперь свежие продукты доставляют регулярными пассажирскими рейсами, а перевозка субсидируется из краевого бюджета. Это позволяет сдерживать цены и расширять ассортимент.
На сегодняшний день в Аян уже перевезли более 700 килограммов продуктов. Кроме того, с 24 марта спецбортами было доставлено около двух тонн продовольствия.
С 1 мая частоту рейсов планируют увеличить — свежие продукты будут поступать практически ежедневно.
Также власти рассматривают строительство в селе склада с холодильным оборудованием, чтобы создать запас продуктов и снизить зависимость от погодных условий.