В Хабаровском крае наладили доставку продуктов в отрезанный Аян

Как пояснили в министерстве промышленности и торговли края, с 1 апреля заработал новый механизм поставок. Заключено соглашение с авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» и министерством транспорта региона: теперь свежие продукты доставляют регулярными пассажирскими рейсами, а перевозка субсидируется из краевого бюджета. Это позволяет сдерживать цены и расширять ассортимент.