В МЧС прогнозируют вторую волну паводка в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Вторая волна паводков начнется в Алтайском крае в конце мая — начале июня. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Вторая волна в Алтайском крае, как правило, начинается в конце мая — начале июня. Это период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. Основная опасность периода — подъем уровня воды в основных реках выше критических отметок. Именно во вторую волну чаще всего страдает барнаульский поселок Затон», — сообщили в главке МЧС.
Там добавили, что пока невозможно спрогнозировать насколько сложной будет вторая волна, так как это зависит от многих факторов. Всего в первую волну паводка в Алтайском крае с конца марта оказались подтопленными 198 жилых домов и 828 приусадебных участков.