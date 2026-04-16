Cтартовала регистрация на полумарафон «Первомайский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Легкоатлетический полумарафон «Первомайский» пройдет 1 мая на Центральной набережной и откроет весенний беговой сезон в Красноярске.
Участникам предстоит преодолеть две дистанции — 5 км и 21,1 км. Старт и финиш запланированы в районе «Капитанского клуба» (ул. Дубровинского, 100).
В забеге на 5 км поучаствовать могут все желающие старше 12 лет, им предстоит преодолеть дистанцию за 60 минут. Лимит — 700 человек. Несовершеннолетние бегуны младше 18 лет смогут соревноваться бесплатно. Для этого необходимо предоставить согласие родителя и отправить заявку на электронную почту: csk_reg@mail.ru. Бесплатно поучаствовать в любой из дистанций могут также бойцы СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья, отмечает пресс-служба мэрии.
Забег полумарафонской дистанции 21,1 км пройдет среди легкоатлетов от 18 лет и старше в 8 возрастных группах среди мужчин и женщин. Профессиональным бегунам предстоит осилить трассу за три часа. Лимит участников — 700 человек.
Предварительные заявки принимаются до 20:00 28 апреля онлайн на сайте (https://krasmarafon.ru/1may) и в «Беговом центре» (ул. Дубровинского, 1ж). В день соревнований заявки не принимаются.
«В этом году по просьбе участников мы увеличили количество слотов на обе дистанции. Первый весенний старт всегда пользуется высоким спросом. С каждым годом число участников в городских забегах растет, это самый доступный и популярный вид физической активности у красноярцев», — рассказал руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.
Каждый спортсмен получит на финише сувенирную медаль. Абсолютным победителям на дистанции 21,1 км среди мужчин и женщин вручат кубки. Победителей и призеров в возрастных группах на дистанциях 21,1 наградят медалями, грамотами и денежными сертификатами. Победители и призеры на дистанции 5 км отдельно среди мужчин и женщин получат медали и грамоты.