Власти Турции опровергли данные, что напавший на школу в Кахраманмараше жив

Сведения о том, что учащийся, который открыл стрельбу в школе в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, якобы остался жив и был задержан полицией, не соответствуют действительности, заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого президента.
Также ведомство опровергло данные, распространяемые СМИ относительно похожего происшествия в провинции Шанлыурфа.
«Утверждения, распространяемые в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях в связи с трагическими событиями в Кахраманмараше и Шанлыурфе, о том, что “нападавший в Кахраманмараше был выведен из школы живым в сопровождении полиции” и “нападавший в Шанлыурфе был арестован за день до инцидента, а затем отпущен”, являются полностью ложными и не имеют никакого отношения к действительности», — сказано в заявлении.
Напомним, 14 апреля в городе Сиверек провинции Шанлыурфа подросток совершил нападение на школу, в результате чего получили ранения по меньшей мере 16 человек, в том числе учащиеся. Сам юноша погиб в ходе полицейской операции.
Второй инцидент произошёл 15 апреля. При стрельбе, которую открыл другой подросток в школе в Кахраманмараше, погибли девять человек. Также сообщалось о как минимум 13 пострадавших. В СМИ появилась информация, что незадолго до этой атаки нападавший оставлял в социальных сетях угрозы в адрес школы и одноклассников. Школьник, совершивший нападение, погиб.