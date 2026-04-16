Какой церковный праздник 16 апреля

16 апреля 2026 года — четверг Светлой седмицы, первой недели после Пасхи. В этот день почитают Преподобного Никиту Исповедника, игумена обители Мидикийской (824). Что известно о Преподобном Никите Исповеднике Преподобный Никита Исповедник с юности подвизался в иноческой жизни. За добродетельную жизнь в Мидикийском монастыре со строгим уставом, был рукоположен в пресвитера. В связи с болезнью игумена Никифора, по его поручению, стал управлять обителью. Преподобный заботился о процветании и благоустройстве монастыря, наставлял братию личным примером строгой монашеской жизни. Под его руководством число братии возросло до 100 человек. Когда Никифор отошел ко Господу, игуменом был избран преподобный Никита. Во времена иконоборческих гонений при императоре Льве Армянине святой Никита твёрдо отстаивал православное почитание икон. Святой мирно отошел ко Господу в 824 году. Его мощи стали считаться источником исцелений для тех, кто приходил поклониться святому. Что еще празднуют в православной церкви 16 апреля Сегодня, 16 апреля, день Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет». На иконе изображена Пресвятая Богородица, которая держит на правой руке Своего Божественного Сына, а в левой — цветок белой лилии. Цветок — символ девства и непорочности Пречистой Девы, к Которой Церковь обращается со словами: «Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты». Списки этой иконы прославились в Москве, Воронеже и других городах. Кроме того, в этот день чтут память Святых мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика (III), Мученицы Феодосии девы (307−308), Преподобного Иллирика Марсионского (Пелопонесского).