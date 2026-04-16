В Красноярском крае назвали лучших подрядчиков по ремонту и содержанию дорог за 2025 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае опубликован рейтинг подрядных организаций по ремонту и содержанию дорог по итогам 2025 года.
Итоги 2025 года подвели на отраслевой конференции работников дорожной отрасли. Участники также обсудили планы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и наградили лучшие подрядные организации.
Лидером среди ремонтных организаций стал Минусинский участок АО «ДРСУ-10». Среди предприятий по содержанию дорог лучшим признан Дзержинский филиал АО «КрайДЭО». Рейтинги позволяют оценить, кто работает качественно и в срок, а значит, обеспечивает безопасные дороги для жителей региона.
Минусинский участок АО «ДРСУ-10» работал на трассе Минусинск — Новоселово (участки с 19 по 25 км) и перевыполнил плановые показатели. Второе место занял Балахтинский участок АО «Балахтинское ДРСУ». Дорожники работали на обходе Балахты (0−5 км) и на дороге Шарыпово — Ужур — Балахта (180−187 км). Третье место у Новоселовского филиала АО «Балахтинское ДРСУ». Специалисты ремонтировали трассу Минусинск — Новоселово — Кульчек (10−12 км) и дорогу Енисей — Шира (17−22 км). Четвёртое место у Тасеевского филиала АО «КрайДЭО». Филиал отремонтировал трассу Канск — Тасеево — Устье (участки 116−120 км и 147−160 км).
По итогам содержания дорог победители распределились иначе:
1 место — Дзержинский филиал АО «КрайДЭО»;
2 место — Тасеевский филиал АО «КрайДЭО»;
3 место — Канский филиал № 1 АО «КрайДЭО»;
4 место — АО «Каратузское ДРСУ».
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работу проведут на 59 объектах региональной дорожной сети. Планируют восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов.