В Красноярском крае назвали лучших подрядчиков по ремонту и содержанию дорог за 2025 год

Минусинский участок АО «ДРСУ-10» работал на трассе Минусинск — Новоселово (участки с 19 по 25 км) и перевыполнил плановые показатели. Второе место занял Балахтинский участок АО «Балахтинское ДРСУ». Дорожники работали на обходе Балахты (0−5 км) и на дороге Шарыпово — Ужур — Балахта (180−187 км). Третье место у Новоселовского филиала АО «Балахтинское ДРСУ». Специалисты ремонтировали трассу Минусинск — Новоселово — Кульчек (10−12 км) и дорогу Енисей — Шира (17−22 км). Четвёртое место у Тасеевского филиала АО «КрайДЭО». Филиал отремонтировал трассу Канск — Тасеево — Устье (участки 116−120 км и 147−160 км).