За талантливыми вратарями из «Кайрата» наблюдают за рубежом

Как пишет sportarena.kz с ссылкой на Telegram-канал «Дядя Ваня», он рассказал, за какими казахстанскими голкиперами наблюдает.
«Кайратовцев» Темирлана Анарбекова и Шерхана Калмурзу видел в деле в матчах Лиги чемпионов. Наблюдаю за карьерой Стаса Покатилова. Немного знаю про Мухаммеджана Сейсена и Данилу Устименко. Все они — хорошие вратари, которые могут расти и добиться большего", — считает Кафанов.
22-летний Темирлан Анарбеков стал одним из героев исторического матча «Кайрата» в квалификации главного клубного турнира Европы против шотландского «Селтика», отразив три из пяти пенальти в послематчевой серии, и помог команде пройти дальше.
Его партнер по команде, 18-летний Шерхан Калмурза, также заявил о себе на групповом этапе: в игре против лиссабонского «Спортинга» он стал самым молодым вратарем, сумевшим отразить пенальти в дебютном матче Лиги чемпионов.