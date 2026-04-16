Формат проведения «Бессмертного полка» будут определять главы регионов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году будут определять главы регионов в соответствии с условиями безопасности.
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы РФ Елена Цунаева: «Решение о проведении традиционного шествия “Бессмертный полк” в регионах принимают главы субъектов в соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки. К сожалению, как и в прошлом году не во всех регионах можно будет провести очное шествие “Бессмертного полка”, но тем не менее почтить память героя своей семьи можно будет и в других форматах».
Впервые россияне вышли на улицы с фотографиями своих родственников-фронтовиков в 2007 году в Тюмени, затем начинание подхватили другие регионы. В 2012 году акция получила название «Бессмертный полк».
Напомним, в Красноярске в прошлом году акция прошла в очном формате: колонна «Бессмертного полка» впервые прошла по правобережью, объединив более 47 тысяч жителей и гостей города.