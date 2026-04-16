За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров

В Лесосибирске на улице Чехова загорелись хозяйственные постройки под общей кровлей: летняя кухня, сарай, курятник и дровяник. Существовала угроза распространения огня на жилые дома, ее удалось снять. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек и шесть единиц техники. Погибли 100 голов сельскохозяйственной птицы. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электроприборов.