За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске в переулке Геологический загорелся четырехквартирный жилой дом и хозяйственные постройки.

Источник: НИА Красноярск

Площадь пожара составила около 287 квадратных метров. Огонь ликвидировали сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой — всего 21 человек и семь единиц техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Лесосибирске на улице Чехова загорелись хозяйственные постройки под общей кровлей: летняя кухня, сарай, курятник и дровяник. Существовала угроза распространения огня на жилые дома, ее удалось снять. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек и шесть единиц техники. Погибли 100 голов сельскохозяйственной птицы. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Также зафиксирован пал сухой травы в Бородино. Площадь возгорания составила около 3 гектаров.