ФНПР: Четырехдневная рабочая неделя в России невозможна и экономически опасна

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина сообщила, что переход на четырехдневную рабочую неделю в стране в настоящее время невозможен из-за экономических рисков.
— Четырехдневная рабочая неделя — это не ближайшая перспектива для России. Ее массовое введение в текущих условиях невозможно и было бы экономически опасно, — сказала Кузьмина в беседе с ТАСС.
Однако, по ее словам, возможны локальные эксперименты.
До этого КамАЗ на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России начал рассматривать переход на четырехдневную рабочую неделю с 1 июня и сокращение производственного плана на 2026 год.
Согласно опросу Superjob, большинство россиян поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В частности, эту инициативу одобряет 51 процент экономически активных жителей страны, против выступают 22 процента, а каждый четвертый не смог дать оценку. При этом 89 процентов работодателей заявили, что не рассматривают возможность четырехдневки.
Однако академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что россияне не будут знать, чем себя занять в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю. Также он высказал мнение, что сокращение рабочих дней может негативно повлиять на экономику.