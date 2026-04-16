В Хабаровске автобусы сменили график из-за ремонта проспекта 60-летия Октября

Ряд автобусных маршрутов отклоняется от привычного расписания в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», изменения в режиме движения общественного транспорта связано с началом ремонтных работ на проспекте 60-летия Октября.
Напомним, на участке проспекта от переулка Гаражного до улицы Большой стартовала реконструкция дорожного полотна по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России. Вплоть до 31 октября здесь не только обновят дорожную одежду, но также установят новые бордюры, оборудуют тротуары и ливневки.
— В связи с дорожными работами на проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражного до улицы Большой происходят отклонения от расписания движения маршрутов № 14, 19, 20, 22, 29К, 29П, 40, 81, 83, 83П, 85. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок на данному направлении, — обратились к хабаровчанам в городской администрации.
Узнать актуальную информацию о движении городских маршрутов можно на сайте Транспорт27.рф, в приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.