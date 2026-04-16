В Хабаровске за вечер в трёх ДТП пострадали трое детей и женщина

В Хабаровске за один вечер произошло сразу три ДТП с пострадавшими, — сообщает источник в дорожных службах.
Первое происшествие случилось около 17:30 на Амурском бульваре. Водитель электровелосипеда сбил стоявшую на тротуаре девочку 2016 года рождения. Ребёнок получил травмы.
Позже, в 21:00, на проспекте 60-летия Октября при развороте водитель Toyota Prius создал помеху встречному автомобилю Honda Avancier. В результате машина врезалась в бордюр. Пострадали двое пассажиров — подростки 2008 года рождения.
Ещё одно ДТП произошло около 21:40 на улице Павла Морозова. Водитель Honda Fit Hybrid не убедился в безопасности манёвра и сбил женщину 1963 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Светофор в этот момент работал в режиме жёлтого мигания.
Во всех случаях обстоятельства происшествий устанавливаются.