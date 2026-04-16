В Красноярске представили проект «Оперные сны нейросети»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского показали новый мультимедийный проект «Оперные сны нейросети», в котором классические оперы переосмыслены с помощью искусственного интеллекта.
В основе постановки — цифровые визуализации, созданные на основе либретто известных произведений, среди которых «Дон Жуан», «Евгений Онегин», «Князь Игорь» и «Богема». Нейросеть формирует образы, напоминающие сновидения, которые сопровождают живое исполнение солистов и оркестра.
Как отметил режиссер проекта Даниил Дмитриев, в этой работе нейросеть выступает в роли соавтора и предлагает собственные художественные решения. Так, «Лакме» представлена в эстетике киберпанка, «Дон Жуан» — в стилистике офортов Гойи, а «Дон Паскуале» получил ироничное визуальное прочтение.
Показы проекта пройдут 17, 18 и 19 апреля, а также 1, 2 и 3 мая.
0+