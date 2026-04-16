Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

29 человек пострадали за неделю в Красноярском крае от укусов клещей

Клещи активизируются, несмотря на холодную погоду.

За минувшую неделю от укусов членистоногих пострадали 29 жителей Красноярского края, включая 11 детей. Всего с начала сезона зафиксировано 60 обращений к врачам, из них 21 — несовершеннолетние. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

География нападений расширяется: клещи активны в Красноярске, а также в Индринско-Краснотуранском, Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Балахтинско-Новосёловском, Абанском и Ужурском округах.

Специалисты напоминают: при выходе на природу нужно осматривать себя каждые 20−30 минут и не забывать проверять домашних питомцев.

Ранее мы писали, что эксперты сказали, как защитить себя, семью и питомцев от клещей.