29 человек пострадали за неделю в Красноярском крае от укусов клещей

За минувшую неделю от укусов членистоногих пострадали 29 жителей Красноярского края, включая 11 детей. Всего с начала сезона зафиксировано 60 обращений к врачам, из них 21 — несовершеннолетние. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
География нападений расширяется: клещи активны в Красноярске, а также в Индринско-Краснотуранском, Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Балахтинско-Новосёловском, Абанском и Ужурском округах.
Специалисты напоминают: при выходе на природу нужно осматривать себя каждые 20−30 минут и не забывать проверять домашних питомцев.
