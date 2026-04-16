Две суперсилы все решат: в Ормузском проливе начнется бой на выживание

Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив с целью вынудить США деблокировать Ормузский пролив, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подтвердил введение полной морской блокады иранских портов. Операция по блокированию Ормузского пролива началась 13 апреля.
«В район Ормузского пролива прибыл разведывательный корабль КНР в сопровождении двух фрегатов, который собирает разведывательную информацию. Возможно, он делится данными с Ираном, но это мы можем только предполагать. Другие страны вряд ли станут напрямую ввязываться в конфликт с США, отправлять свой флот и так далее», — отметил Кнутов.
При этом он назвал еще один мощный рычаг, которым могут воспользоваться союзники Ирана для деблокирования Ормузского пролива.
«Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который ведет из Красного моря в Индийский океан. Это станет колоссальнейшей угрозой всей мировой торговле и ударом по США. Потому что весь мир поймет, что два пролива заблокированы именно по вине США. У Ирана есть мощные рычаги, помимо активных боевых действий, способных привести к новому витку конфликта», — резюмировал Кнутов.
Трамп в своих соцсетях заявил 15 апреля, что США прекращают блокировать Ормузский пролив ради Китая.