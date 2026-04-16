Четырехдневная рабочая неделя в России: эксперт раскрывает шокирующую правду

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина заявила, что массовое введение четырехдневной рабочей недели в России на данный момент невозможно и может иметь серьезные экономические последствия.

В интервью агентству ТАСС Кузьмина подчеркнула, что хотя локальные эксперименты с четырехдневной рабочей неделей могут быть осуществлены, их широкое внедрение в текущих экономических условиях является рискованным шагом. «Четырехдневная рабочая неделя — это не ближайшая перспектива для России», — отметила она, добавив, что существующие экономические реалии требуют более осторожного подхода.

Кузьмина также прокомментировала обсуждения о возможном переходе на шестидневную рабочую неделю, подчеркнув, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Она указала на необходимость учитывать мнение работников и их потребности, а не только экономические выгоды.

Заявление Кузьминой подчеркивает текущие вызовы, с которыми сталкивается российская экономика, и необходимость взвешенного подхода к изменениям в трудовом законодательстве. Вопрос о четырехдневной рабочей неделе остается открытым, но эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях для рынка труда и экономики в целом.

Ранее сообщалось, что в этом году россияне будут отдыхать в начале и середине мая, однако это не скажется на их окладах. Об этом сообщили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.