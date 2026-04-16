В Минздраве пояснили, кто может привиться от клещевого энцефалита бесплатно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вакцинация от клещевого энцефалита, которая проводится за счет средств бюджета конкретного субъекта РФ, возможна только в случае издания соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом региона или его заместителем.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава: «Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и показана жителям эндемичных регионов, гражданам, выезжающим на такие территории, а также лицам, представляющим отдельные профессии, например, специалистам по лесозаготовке, сельскохозяйственной промышленности, геологам и другим».
В иных случаях граждане могут самостоятельно обратиться в медицинские организации, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности, для проведения вакцинации против клещевого энцефалита за счет собственных средств.
Отметим, в Красноярском крае почти все территории являются эндемичными по заболеваниям, передающимся клещами. Основными переносчиками являются иксодовые клещи: 2,5−3% заражены вирусом клещевого энцефалита, а около 30% — возбудителем болезни Лайма.
Бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита в Красноярском крае организована преимущественно для детей школьного возраста за счет средств регионального бюджета, часто через образовательные учреждения. Для взрослых прививки чаще всего платные или за счет работодателя.