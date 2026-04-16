«МегаФон» внедрил платформу для подбора услуг и сервисов абонентам

«Телеком-рынок последние несколько лет переходит к персональному взаимодействию с каждым клиентом. Нам было важно не просто заменить зарубежные решения, а создать платформу под собственные запросы. Мы с нуля разработали и запустили инфраструктуру, которую продолжаем развивать, в том числе через интеграцию нейросетей. Мы видим потенциал решения не только внутри компании и после завершения регистрации в реестре российского ПО планируем предложить его внешнему рынку», — отметил директор по управлению корпоративными данными «МегаФона» Сергей Федорченко.