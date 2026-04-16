Гагин: ВСУ могли захватить в заложники священников лавры в Святогорске

Боевики ВСУ превратили Свято-Успенскую лавру в Святогорске в укрепрайон, они могли захватить священников в заложники, как делали это не раз. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Ян Гагин.
Ранее военные каналы писали, что ВС РФ установили огневой контроль над одной из ключевых дорог в районе Святогорска на краснолиманском направлении. Речь идет о лесной трассе, соединяющей Святогорск и населенный пункт Сосновое.
«Наши военные относятся бережно к этому объекту, не наносят удары. Там есть священники, монахи, которые могут быть заложниками ВСУ. Противник может использовать гражданских и священников как заложников, они регулярно это делают», — сказал Гагин.
По его словам, пока бои за лавру еще не начались.
«Противник может серьезно повредить лавру. Они будут обороняться в ней, пока смогут, а при отступлении попытаются уничтожить, они делали такое не раз», — добавил эксперт.