Невидимы и опасны: особый отряд нашли у Константиновки

Украинские диверсанты пытались прорваться в российский тыл для совершения теракта, но понесли серьезные потери, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР вместе с 4-й бригадой группировки войск «Юг» уничтожило три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке.
Уточняется, что операторы подразделения отследили полетные маршруты БПЛА противника, выявили ДРГ и уничтожили их. Противник готовил засады на пути следования российских военных в городской застройке.
«Диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались пробиться в тыл российской группировки, чтобы посеять панику, напасть на блокпосты и совершить теракты в отношении военнослужащих ВС РФ. Задача стала для них невыполнимой, поскольку было уничтожено несколько групп боевиков. Общее количество ликвидированных — более 20 бойцов ВСУ», — пояснил военный эксперт.
Иванников добавил, что российские подразделения хорошо обучены для выявления и ликвидации подобных отрядов противника.
«В российских Вооруженных силах есть группы, которые противодействуют боевикам ВСУ. Они проходили специальное обучение по ликвидации диверсионных подразделений. Поэтому шансов у боевиков ВСУ на совершение теракта на российской территории практически нет», — отметил подполковник.
