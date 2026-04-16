Школьник из Комсомольска-на-Амуре прошёл онлайн-кастинг в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Вступительные испытания проходили 8 и 9 апреля на платформе МТС Линк, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рекомендации для участия в следующем очном кастинге на актерский факультет в Москве получили пять начинающих актеров, среди которых — выпускник из Комсомольска-на-Амуре. У талантливых дальневосточников есть еще один шанс пройти предварительный отбор в ГИТИС — 28 и 29 апреля абитуриентов приглашают на очные испытания во Владивостоке, которые пройдут в Приморской филармонии.
Всего в онлайн-отборе приняли участие более сотни школьников и студентов со всего Дальнего Востока — из Владивостока, Якутска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Магадана и других городов. По итогам предварительных прослушиваний, которые провела старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева, были отобраны 5 абитуриентов, рекомендованных к следующему этапу. Единственным представителем Хабаровского края, прошедшим в этот финальный список, стал выпускник из Комсомольска-на-Амуре Никита Клец.
Участники готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. В рамках отбора звучали произведения классической и современной литературы — от басен Ивана Крылова и Сергея Михалкова до рассказов Антона Чехова и Михаила Булгакова. Педагог оценивала обаяние, чувство ритма, музыкальность и умение перевоплощаться. Так, выпускник из Комсомольска-на-Амуре Никита Клец начал выступление со стихотворения Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная…», затем прочитал отрывок из «Записок юного врача» Михаила Булгакова и басню Александра Осокова «Дятел и молоток». Его исполнение получило высокую оценку и рекомендацию для участия в следующем очном этапе отбора в Москве.
— За 6 лет существования проекта более 700 дальневосточников приняли участие в наших онлайн-отборах, и более 250 из них были рекомендованы к дальнейшим этапам. При этом мы понимаем важность живого общения: в прошлом году более сотни абитуриентов собрались на очный отбор в Хабаровске, куда приехали педагоги ГИТИСа. В этом году встретиться в офлайн-формате можно вновь 28 и 29 апреля во Владивостоке, где отбор в ГИТИС впервые пройдет в очном формате. В Приморской филармонии педагоги Татьяна Морозова и Александр Недомолкин проведут личные встречи с талантливыми ребятами со всего дальнего востока. Кастинги пройдут сразу на два направления — актерское и саунд-драмы. Юные дальневосточники смогут лично пообщаться с педагогами и получить шанс быть рекомендованными для поступления в ГИТИС, — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
«В театр я попал почти случайно пять лет назад, когда меня позвали помочь в постановке студии “Пилигрим”. Так всё и закрутилось. Про онлайн-отбор ГИТИСа мне сказала мама, я сначала не поверил. Но в прошлом году мои товарищи через него проходили, и я решил: “А почему бы нет?”. Волновался, конечно, сильно. Выбирал программу от души — Есенин, Булгаков. Опыт уже есть: и в Школу Олега Табакова проходил, и в нашем театре главные роли играю. После этого тура понял твёрдо — мой путь лежит только в ГИТИС. Теперь все силы — на очный этап в Москве», — поделился участник онлайн-отбора Никита Клец.