Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми начнут обработку городских лесов от клещей

В первую очередь акарицидной обработке подвергнутся наиболее посещаемые места.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в ближайшее время стартует сезонная обработка лесов от клещей. Как сообщили в городском управлении по экологии, работы планируют провести в два этапа — первый намечен на конец апреля после полного схода снега, второй пройдет в июле.

Специалисты отмечают, что для эффективной обработки необходимы подходящие погодные условия: отсутствие снега и несколько сухих дней подряд. В лесопарковых зонах снег обычно тает дольше, поэтому сроки могут немного сдвигаться.

В первую очередь акарицидной обработке подвергнутся наиболее посещаемые места: экотропы, зоны отдыха, открытые поляны, остановки в лесах, а также дорожки, ведущие к дачным участкам и жилым кварталам. Отдельно в начале мая обработают территории парков и кладбищ.

До завершения работ жителям рекомендуют соблюдать осторожность при посещении лесов. Лучше выбирать закрытую одежду светлых оттенков, использовать головные уборы и обязательно наносить репелленты на кожу и вещи.