В Перми начнут обработку городских лесов от клещей

В Перми в ближайшее время стартует сезонная обработка лесов от клещей. Как сообщили в городском управлении по экологии, работы планируют провести в два этапа — первый намечен на конец апреля после полного схода снега, второй пройдет в июле.
Специалисты отмечают, что для эффективной обработки необходимы подходящие погодные условия: отсутствие снега и несколько сухих дней подряд. В лесопарковых зонах снег обычно тает дольше, поэтому сроки могут немного сдвигаться.
В первую очередь акарицидной обработке подвергнутся наиболее посещаемые места: экотропы, зоны отдыха, открытые поляны, остановки в лесах, а также дорожки, ведущие к дачным участкам и жилым кварталам. Отдельно в начале мая обработают территории парков и кладбищ.
До завершения работ жителям рекомендуют соблюдать осторожность при посещении лесов. Лучше выбирать закрытую одежду светлых оттенков, использовать головные уборы и обязательно наносить репелленты на кожу и вещи.