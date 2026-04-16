Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске суд отказал мужчине в праве на квартиру после 18 лет проживания

В Хабаровске суд не признал право собственности на выморочное жилье.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Хабаровска отказал гражданину в признании права собственности на квартиру в порядке приобретательной давности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Истец утверждал, что после смерти собственницы он более 18 лет открыто и непрерывно проживает в спорном жилом помещении, несет расходы на его содержание, оплачивает коммунальные услуги и ухаживает за могилой умершей. Наследников у нее не было, администрация города права на выморочное имущество не заявляла.

Суд установил, что мужчина вселился в квартиру при жизни собственницы временно и с ее согласия, зная об отсутствии у него прав на жилье. После смерти женщины он не обращался в администрацию за оформлением помещения, сохранял регистрацию по другому адресу и скрывал факт владения имуществом от уполномоченного органа.

Суд пришел к выводу об отсутствии ключевого признака давности владения — добросовестности. В удовлетворении иска отказано. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения апелляционной инстанцией и вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru