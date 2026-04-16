В Хабаровске суд отказал мужчине в праве на квартиру после 18 лет проживания

Кировский районный суд Хабаровска отказал гражданину в признании права собственности на квартиру в порядке приобретательной давности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Истец утверждал, что после смерти собственницы он более 18 лет открыто и непрерывно проживает в спорном жилом помещении, несет расходы на его содержание, оплачивает коммунальные услуги и ухаживает за могилой умершей. Наследников у нее не было, администрация города права на выморочное имущество не заявляла.
Суд установил, что мужчина вселился в квартиру при жизни собственницы временно и с ее согласия, зная об отсутствии у него прав на жилье. После смерти женщины он не обращался в администрацию за оформлением помещения, сохранял регистрацию по другому адресу и скрывал факт владения имуществом от уполномоченного органа.
Суд пришел к выводу об отсутствии ключевого признака давности владения — добросовестности. В удовлетворении иска отказано. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения апелляционной инстанцией и вступило в законную силу.
