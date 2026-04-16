Новые суда получили хабаровские подразделения ГИМС МЧС России

В Хабаровском крае инспекторы ГИМС МЧС России уже имеют на вооружении судно-амфибию на воздушной подушке. С помощью его специалисты патрулируют бухты в Ванинском и Советско-Гаванском округах. Оно отличается тем, что при движении не соприкасается непосредственно с поверхностью льда или воды, а скользит над ними за счет нагнетаемого воздуха под днищем корпуса. Лодка особой конструкции «Север 650К» требует специальных навыков управления, так как приводится в движение воздушным потоком. По льду она способна развивать скорость до 80 километров в час, по воде — до 70. Мощность двигателя позволяет справиться и с течением, и с ветрами. При этом ограничение по высоте волны установлено 0,6 метров. Вместимость аэролодки — 8 человек.