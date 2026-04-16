Парк патрульных катеров в Центре Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю пополнился двумя новыми транспортными средствами особой конструкции. Это полностью отечественные современные спасательные суда, изготовленные в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«На вооружение пришли аэролодки “Север 650К”. Их можно использовать круглогодично в целях проведения федерального государственного надзора за соблюдением требований безопасности на водоемах, надзором за маломерными судами», — отметил и.о. начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олег Пономарчук.
Новые суда получили хабаровские подразделения ГИМС МЧС России. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Эти лодки могут эксплуатироваться на мелководье, на горных реках, ходить по льду, а также по смешанному покрову — вода со льдом. На них установлен двигатель мощностью 430 лошадиных сил. Также лодки оснащены необходимым современным навигационным оборудованием, стоит картплоттер, эхолот, имеются две видеокамеры для фиксации нарушений судоводителей во время работы сотрудников. Для комфортных условий есть отопитель для холодного времени года, а в летнюю жару пригодится кондиционер. В комплектацию входит спасательный инвентарь — круги, жилеты, огнетушитель и т.д.
«Планируется, что одно судно будет эксплуатироваться в Хабаровском районе, а второе — в инспекторском отделении по г. Амурску и Амурскому району» , — добавил Олег Пономарчук.
В Хабаровском крае инспекторы ГИМС МЧС России уже имеют на вооружении судно-амфибию на воздушной подушке. С помощью его специалисты патрулируют бухты в Ванинском и Советско-Гаванском округах. Оно отличается тем, что при движении не соприкасается непосредственно с поверхностью льда или воды, а скользит над ними за счет нагнетаемого воздуха под днищем корпуса. Лодка особой конструкции «Север 650К» требует специальных навыков управления, так как приводится в движение воздушным потоком. По льду она способна развивать скорость до 80 километров в час, по воде — до 70. Мощность двигателя позволяет справиться и с течением, и с ветрами. При этом ограничение по высоте волны установлено 0,6 метров. Вместимость аэролодки — 8 человек.
Инспекторский состав уже спустил новые патрульные катера на воду и осваивает их. Скоро они встанут на дежурство в подразделениях. Новая техника позволит повысить эффективность обеспечения безопасности на водных объектах края, оперативно реагировать на происшествия и оказывать помощь в доставке личного состава к месту проведения поисково-спасательных и иных работ.
