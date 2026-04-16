В Комсомольске-на-Амуре будут судить за перевозку 118 кг икры осетра

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет местный житель по делу о незаконном обороте икры амурского осетра, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, в октябре прошлого года 40-летний безработный мужчина приобрёл в Николаевском районе более 118 килограммов икры. Продукция была расфасована в 238 ёмкостей по 0,5 литра.
Далее, как установлено материалами дела, он перевёз партию на маломерном судне по реке Амур в Комсомольск-на-Амуре, где хранил её до момента обнаружения.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю, икру изъяли из незаконного оборота.
Также в рамках дела на лодку и мотор наложен арест — как обеспечительная мера для возможного штрафа или конфискации.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.