В Комсомольске-на-Амуре будут судить за перевозку 118 кг икры осетра

Незаконную партию перевозили по Амуру и хранили до изъятия силовиками.

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет местный житель по делу о незаконном обороте икры амурского осетра, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По версии следствия, в октябре прошлого года 40-летний безработный мужчина приобрёл в Николаевском районе более 118 килограммов икры. Продукция была расфасована в 238 ёмкостей по 0,5 литра.

Далее, как установлено материалами дела, он перевёз партию на маломерном судне по реке Амур в Комсомольск-на-Амуре, где хранил её до момента обнаружения.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю, икру изъяли из незаконного оборота.

Также в рамках дела на лодку и мотор наложен арест — как обеспечительная мера для возможного штрафа или конфискации.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.