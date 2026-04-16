ПСЖ вышел на «Баварию» — определились полуфиналы ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с германской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.
Мюнхенский клуб вышел в эту стадию, обыграв мадридский «Реал». Ответный матч завершился со счетом 4:3, первая встреча — 2:1.
ПСЖ прошел английский «Ливерпуль». Обе игры завершились победами французской команды со счетом 2:0.
Первый матч между ПСЖ и «Баварией» пройдет 28 апреля в Париже. Ответная встреча назначена на 6 мая в Мюнхене.
В другом полуфинале сыграют испанский «Атлетико» и английский «Арсенал».
Мадридский клуб по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны» — 2:0 и 1:2.
«Арсенал» прошел португальский «Спортинг». Первый матч завершился победой английской команды 1:0, ответный — 0:0.
Первая игра этой пары состоится 29 апреля в Мадриде. Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.
Финал турнира запланирован на 30 мая в Будапеште.
Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. В финале прошлого розыгрыша клуб обыграл «Интер» со счетом 5:0.
