ПСЖ вышел на «Баварию» — определились полуфиналы ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с германской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с германской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб вышел в эту стадию, обыграв мадридский «Реал». Ответный матч завершился со счетом 4:3, первая встреча — 2:1.

ПСЖ прошел английский «Ливерпуль». Обе игры завершились победами французской команды со счетом 2:0.

Первый матч между ПСЖ и «Баварией» пройдет 28 апреля в Париже. Ответная встреча назначена на 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале сыграют испанский «Атлетико» и английский «Арсенал».

Мадридский клуб по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны» — 2:0 и 1:2.

«Арсенал» прошел португальский «Спортинг». Первый матч завершился победой английской команды 1:0, ответный — 0:0.

Первая игра этой пары состоится 29 апреля в Мадриде. Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

Финал турнира запланирован на 30 мая в Будапеште.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. В финале прошлого розыгрыша клуб обыграл «Интер» со счетом 5:0.

Читайте также: Сафонов тащит ПСЖ — три «сухих» матча вывели в полуфинал ЛЧ.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше