В Красноярском крае за неделю от клещей пострадали 29 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Несмотря на нестабильную погоду, активность клещей в Красноярском крае сохраняется.

За прошедшую неделю зарегистрировано 29 случаев присасывания, среди пострадавших — 11 детей.

По данным краевого Роспотребнадзора, с начала сезона к медикам обратились уже 60 человек, из них 21 ребенок.

Клещи активны в Красноярске, а также в Идринско-Краснотуранском, Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Балахтинско-Новоселовском, Абанском и Ужурском округах.

Специалисты рекомендуют при выходе на природу проводить самоосмотр каждые 20−30 минут и проверять домашних животных после прогулок.