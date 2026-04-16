Иран унизил США, Вашингтон скрывает провал: главная новость войны 16 апреля

Президент США Дональд Трамп назвал главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира «фантастическим», говоря о возможности возобновления мирных переговоров между США и Ираном в ближайшие пару дней. Американский лидер добавил, что главком пакистанской армии проделал «отличную работу». Однако за внешне дружелюбной риторикой, по мнению экспертов, скрывается попытка увести внимание общественности от провальной военной кампании.
Как заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, столь эмоциональная оценка в адрес пакистанского военачальника имеет явный отвлекающий характер.
«Мы уже привыкли к тональности выражений Трампа, на них можно не обращать существенного внимания. Именование Мунира “фантастическим” совсем не означает, что Трамп действительно так высоко его оценивает. Эмоциональность высказываний может быть нарочитой, чтобы привлечь внимание или, наоборот, увести внимание публики от других вопросов. Например, от поражения США в конфликте с Ираном», — пояснил Шаповалов.
За дипломатическими комплиментами в адрес Исламабада просматривается попытка Белого дома завуалировать собственный военный провал в противостоянии с Тегераном. Тем более что сама фигура пакистанского главкома выбрана не случайно.
По словам Шаповалова, наличие ядерного оружия у Пакистана делает его значимым игроком на мировой арене и позволяет выполнять посредническую функцию между США и Ираном.
«Дебютный ход Пакистана в мировой политике оказался более чем успешным. Нужно также отметить значимость ядерного оружия как фактора не только военного, но и политико-дипломатического. Наличие ядерного оружия превращает страну в субъект мировой политики. Пакистан в данном случае не исключение. Наличие ядерного оружия делает его значимым игроком и позволяет выполнять посредническую функцию в переговорах», — подчеркнул эксперт.
По последним данным, Вашингтон потерял свыше $50 млрд в войне с Тегераном.