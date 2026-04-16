Юрист Яковлева сказала, можно ли получить выходной на Радоницу

Православный праздник Радоница в 2026 году выпадает на вторник 21 апреля. Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с aif.ru рассказала, кому положен выходной в этот день.
Напомним, Радоница — это день, когда верующие разделяют с усопшими радость Воскресения Христова. Он отмечается на девятый день после Пасхи.
В этот день принято ходить на кладбище к родным и близким, приводить могилы в порядок, зажигать свечи, читать молитвы.
Юрист Яковлева отметила, что выходной в этот день могут получить только жители определенных российских регионов.
«Смотреть нужно по конкретным регионам. У каждого есть свои законы, в которых однозначно написано, является ли тот или иной религиозный праздник выходным днем. Если в регионе есть соответствующий закон, то сотрудник отдыхает по умолчанию. Если закона нет, то только по согласованию с работодателем», — пояснила специалист.
В 2026 году решение о выходном дне в Радоницу приняли следующие регионы: Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край и Ставропольский, Иркутская, Пензенская, Саратовская, Брянская области.
