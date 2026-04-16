Еще двух участников банды Малиновского осудили за жестокое избиение красноярцев (видео)

Суд вынес обвинительный приговор еще двум участникам банды Малиновского за нападение на двух мужчин у фитнес-центра «Гараж» в Красноярске.

Напомним, все произошло в феврале 2023 года. Установлено, что 25-летний красноярец, состоящий в преступной группировке «Яриковские» из 25 участников, получил от одного из главарей сообщение с просьбой приехать на разборки на улицу 8 Марта. Причина конфликта — переписка одного из пострадавших в соцсетях с супругой приближенного Малиновского, а его друг просто «попал под раздачу».

«Чтобы не “светиться” на камерах, подельники сняли регистрационные номера на личных автомобилях, а также прикрыли свои лица масками. У одного из 13 нападавших при себе имелся кастет, кто-то для устрашения вооружился и ножом. “По приказу” в один момент они с кулаками накинулись на выходящих из спортзала двух мужчин и нанесли им многочисленные удары по всему телу», — рассказали в прокуратуре.

Вину двое подсудимых не признали, сославшись на свою непричастность к преступной группе и нападению. Напомним, один из них после драки долгое время скрывался от следствия за границей, но по требованию Генпрокуратуры РФ был экстрадирован и заключен под стражу. Суд признал обоих фигурантов виновными в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначил одному 3 года колонии общего режима, а другому — 2 года условного лишения свободы.

Напомним, из числа их сообщников восемь уже осуждены, двое ждут приговора и один находится в розыске.

