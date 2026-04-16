В Красноярске пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок»

Заявки на участие в турнире подали больше 900 спортсменок из 33 регионов России. По предварительным данным, в групповых упражнениях выступят 144 команды, а награды в личном многоборье разыграют 219 гимнасток. «Такого ажиотажа у нас еще не было, — отметила президент Красноярской краевой федерации художественной гимнастики Юлия Дьяченко. — Мы вынуждены были раньше закончить прием заявок, потому что за четыре дня соревнований такое количество участниц просто не успеет выступить. Но мы очень рады, потому что гимнастки, которые планируют к нам приехать, действительно обладают высоким мастерством, и нас ждет очень красивая, техничная гимнастика».Соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок» проходят в Красноярске с 2013 года.