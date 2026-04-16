Пилоты в США получили выговор за мяуканье и лай в эфире с диспетчером

Два американских пилота во время радиоэфира с диспетчером издавали звуки, похожие на мяуканье кошек и лай собак. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 12 апреля в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Авиадиспетчер призвал их вести себя профессионально.
— Ребята, вам нужно вести себя профессионально, — заявил диспетчер в эфире.
Когда пилоты продолжили издавать звероподобные звуки, он заметил, что именно из-за такого поведения они все еще летают на региональных самолетах.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме во вторник, 13 января, снова стал строить гримасы и рычать в микрофон перед камерами. После этого он улыбнулся и продолжил выступление.
Похожий случай произошел 6 января — глава Белого дома внезапно начал издавать странные звуки и корчиться перед камерой, выступая перед представителями Республиканской партии.
2 января Трамп рассказал, что прошел медицинское обследование, а также в третий раз успешно сдал тест на когнитивные способности.