В Красноярском крае на случай подтоплений создан резерв помощи на 500 человек

В Красноярском крае готовятся к прохождению паводка.

15 апреля в Красноярском крае прошло заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором обсуждалась готовность к паводкам.

Вместе с ресурсоснабжающими организациями были обновлены планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Напомним, в муниципальных образованиях региона работают 906 систем водоснабжения. Была озвучена информация, что возле всех водозаборов убраны мусор и ветки. С 1 апреля пробы воды стали исследовать в лабораториях чаще.

На базе Красноярского территориального центра медицины катастроф создали резерв помощи на 500 человек. В него вошли антибактериальные препараты, инфузионные растворы, противошоковые средства, перчатки, маски и дезинфицирующие средства.

Председатель краевого правительства поручил рассмотреть возможность дополнительной закупки вакцины против вирусного гепатита А, который может быстро распространяться во влажной среде и антисанитарных условиях. 1240 доз такой вакцины уже отправили в медучреждения в зонах возможного подтопления.