В Красноярском крае на случай подтоплений создан резерв помощи на 500 человек

Вместе с ресурсоснабжающими организациями были обновлены планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Напомним, в муниципальных образованиях региона работают 906 систем водоснабжения. Была озвучена информация, что возле всех водозаборов убраны мусор и ветки. С 1 апреля пробы воды стали исследовать в лабораториях чаще.