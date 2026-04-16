Жестокая правда о кормлении уток: хлеб убивает милых птиц

Уток нельзя кормить свежим белым хлебом, так как это может привести к серьезным последствиям для их здоровья, включая гибель птиц. Об этом сообщил старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов, в интервью РИА Новости.
Основная часть: По словам Квартальнова, свежий белый хлеб содержит большое количество клейковины, что делает его опасным для уток. Известны случаи, когда у птиц комки хлеба застревали в пищеводе, что приводило к трагическим последствиям. Кроме того, ученый подчеркнул, что ржаной и плесневелый хлеб также не рекомендуется давать уткам, так как это может негативно сказаться на их здоровье.
Тем не менее, Квартальнов отметил, что утки могут безопасно употреблять сухой белый хлеб. Это менее опасная альтернатива, которая не вызывает таких серьезных проблем с пищеварением.
Данные рекомендации важны для всех, кто заботится о дикой природе и хочет помочь уткам. Правильное кормление этих птиц способствует их здоровью и благополучию, а также предотвращает несчастные случаи, связанные с неправильным питанием.
