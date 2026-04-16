В Комсомольске-на-Амуре впервые пройдут соревнования по воздушной гимнастике

Город юности открывает для себя новый вид спорта.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители Комсомольска-на-Амуре смогут увидеть совершенно новый для города вид спорта — воздушную гимнастику. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 30 апреля на базе спортивного комплекса «Дземги Арена» впервые пройдут официальные городские соревнования.

Участницы продемонстрируют программы на трех типах снарядов: воздушном кольце, полотне и стропах.

— Судейской команде предстоит оценить 70 номеров. Часть из них выполняется на высоте от 6 метров с полным отрывом от снаряда и фазой свободного полета, что требует высокой координации и смелости, — подчеркнула руководитель федерации воздушной гимнастики Хабаровского края Валерия Харитонова.

В рамках соревнований запланированы показательные выступления сильнейших спортсменов Хабаровского края.

Торжественное открытие состоится в 14 часов. Гостей ждут парад гимнастов и показательные номера по программам кандидатов в мастера спорта.

Вход для зрителей будет свободным. Организаторы приглашают комсомольчан поддержать спортсменок и познакомиться с воздушной гимнастикой, которая стремительно набирает популярность в Хабаровском крае.