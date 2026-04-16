«Поезд Победы» прибудет в Красноярск 4 мая

Праздничный состав, сформированный красноярскими железнодорожниками в честь Великой Победы, завершит своё путешествие по региону в Красноярске. Поезд прибудет на вокзал 4 мая в 12:00.
Для горожан подготовили масштабную историческую реконструкцию. На перроне воссоздадут сцену прибытия фронтового эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года. Представление дополнит концерт агитбригады.
В составе поезда — паровоз «Лебедянка», вагон-теплушка, вагон-сцена и платформы с военной техникой.
До Красноярска состав сделает остановки в других городах края: 23 апреля — в Иланском и Канске, 29 апреля — в Назарово и Ачинске.
Ранее мы сообщали, что более 66 тысяч жителей Красноярского края получат выплаты к 9 Мая.