Осквернили лавру: ВСУ превратили главную святыню в ДНР в бункер

Боевики ВСУ превратили Свято-Успенскую лавру в Святогорске в ДНР в укрепрайон, при отступлении они могут ее разрушить. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее военные каналы писали, что ВС РФ установили огневой контроль над одной из ключевых дорог в районе Святогорска на краснолиманском направлении. Речь идет о лесной трассе, соединяющей Святогорск и населенный пункт Сосновое.
«Противник превратил лавру в Святогорске в укрепрайон, там расположен пункт дислокации. При отступлении они могут разрушить ее, как разрушают все христианские святыни. Не исключаю, что у них стоит задача разрушить православные святыни», — сказал Гагин.
Он отметил, что российские военные постоянно сталкиваются с разрушенными храмами и сожженными храмами боевиками ВСУ.
«Утварь достаточно дорогую они вывозят, разграбливают. Мы несколько раз находили схроны, которые они не успели забрать при отступлении. ВСУ собирали старинные иконы, книги, изделия из драгметаллов. Такой схрон был, например, в Селидове. ВСУ все спрятали, хотели вывезти, но не успели, мы их выбили оттуда. Все, что мы нашли, передали епархии», — добавил Гагин.