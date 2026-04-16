Защиту от наводнений строят в Красноармейском округе Приморья

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже очищены служебные проезды и восстановлено дорожное покрытие, подготовлена площадка для временного городка, организовано место для хранения стройматериалов.
«Расчищен нагорный канал протяженностью 3,5 километра. Сейчас приступили к обустройству дамбы. Задействовано значительное количество техники — семь экскаваторов и бульдозеров, четыре самосвала, каток, вахтовый автомобиль. В ближайшее время количество техники увеличим. Трудится команда из 13 опытных специалистов», — добавил замруководителя агентства Владимир Кодинев.
Общая протяженность дамбы составит почти восемь километров. Она будет построена из лицензированного суглинистого грунта с каменной наброской. Объект защитит села Рощино и Вострецово, регулярно подвергающиеся разрушительному воздействию водной стихии.
По словам Владимира Кодинева, благодаря обновленному парку спецтехники, созданному по поручению губернатора Олега Кожемяко, в Приморье ведется не только масштабная расчистка русел рек, но началось активное возведение гидротехнических сооружений.
«Собственный автопарк позволяет краевым специалистам проводить все работы, обеспечивая надежную защиту не только расчисткой рек, но и возведением новых защитных объектов. Их строительство — жизненно необходимая мера для защиты домов, имущества и здоровья жителей региона, учитывая климатические особенности края», — подчеркнул он.