Защиту от наводнений строят в Красноармейском округе Приморья

Возведение дамбы, которая защитит от наводнений несколько тысяч жителей сел Рощино и Вострецово Красноармейского округа Приморского края, начали специалисты регионального агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии.

Источник: НИА Владивосток

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже очищены служебные проезды и восстановлено дорожное покрытие, подготовлена площадка для временного городка, организовано место для хранения стройматериалов.

«Расчищен нагорный канал протяженностью 3,5 километра. Сейчас приступили к обустройству дамбы. Задействовано значительное количество техники — семь экскаваторов и бульдозеров, четыре самосвала, каток, вахтовый автомобиль. В ближайшее время количество техники увеличим. Трудится команда из 13 опытных специалистов», — добавил замруководителя агентства Владимир Кодинев.

Общая протяженность дамбы составит почти восемь километров. Она будет построена из лицензированного суглинистого грунта с каменной наброской. Объект защитит села Рощино и Вострецово, регулярно подвергающиеся разрушительному воздействию водной стихии.

По словам Владимира Кодинева, благодаря обновленному парку спецтехники, созданному по поручению губернатора Олега Кожемяко, в Приморье ведется не только масштабная расчистка русел рек, но началось активное возведение гидротехнических сооружений.

«Собственный автопарк позволяет краевым специалистам проводить все работы, обеспечивая надежную защиту не только расчисткой рек, но и возведением новых защитных объектов. Их строительство — жизненно необходимая мера для защиты домов, имущества и здоровья жителей региона, учитывая климатические особенности края», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше