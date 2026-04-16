Боец Никита Аржанов из Хабаровского края две недели удерживал опорный пункт

Используя стремительный манёвр на мотоциклах, штурмовая группа смогла скрытно приблизиться к позициям и вступить в огневой контакт. В ходе ночного боя и последующего утреннего штурма, когда стандартные средства не позволяли быстро подавить укреплённый опорный пункт, командир принял решение применить противотанковую мину (ТМ). В результате боя, по данным пресс-службы, были уничтожены и ранены военнослужащие ВСУ.