Боец Никита Аржанов из Хабаровского края две недели удерживал опорный пункт

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии младший лейтенант Никита Аржанов выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции с первых дней, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе штурмовых действий в районе населённого пункта Первомайское он возглавил группу, которой была поставлена задача захватить опорный пункт противника и закрепиться на занятых позициях.
Используя стремительный манёвр на мотоциклах, штурмовая группа смогла скрытно приблизиться к позициям и вступить в огневой контакт. В ходе ночного боя и последующего утреннего штурма, когда стандартные средства не позволяли быстро подавить укреплённый опорный пункт, командир принял решение применить противотанковую мину (ТМ). В результате боя, по данным пресс-службы, были уничтожены и ранены военнослужащие ВСУ.
После взятия позиций подразделение под командованием гвардии младшего лейтенанта Аржанова в течение двух недель удерживало опорный пункт, одновременно ведя сбор разведданных. Противник предпринимал попытки вернуть утраченные позиции, включая атаки с применением беспилотников и вылазки живой силы, однако все они были отражены.
Позднее группа получила приказ на отход и вышла из района без потерь, при этом был выведен пленный и трофеи.
За проявленное командование, стойкость и выполнение боевой задачи Никита Аржанов отмечен командованием. Его действия названы примером профессионализма и верности воинскому долгу.