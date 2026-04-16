Мертвая зона: под Сумы забросили необычный отряд боевиков

В Сумской области силы боевиков ВСУ практически истощены, поэтому на это направление перебрасывают наемников, сообщил aif.ru военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук.
Напомним, в Сумской области за минувшие сутки на фоне воздушной тревоги прогремело около 11 взрывов. Также стало известно, что 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла колоссальные потери в районе Мирополья. В некрологах отмечается, что многих этих бойцов мобилизовали незаконно.
Матвийчук, комментируя потери ВСУ, отметил, что продвижение российских подразделений на сумском направлении обусловлено созданием буферной зоны для защиты Белгородской, Курской и Брянской областей.
«Живой силы там нет, живая сила практически истощена. Украина проводит переброску наемников в Сумскую область, среди них в основном граждане Латинской Америки — Мексики, Бразилии, Колумбии. Потери ВСУ на этом направлении, действительно, огромные. Это объясняется тем, что эти наемники не приспособлены для пересеченной европейской местности. Кроме того, одна из бригад теробороны Украины на этом направлении понесла практически 90% потерь из-за своей малочисленности и неорганизованности», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что под Сумами оборудуют кладбище для неопознанных тел украинских военных.