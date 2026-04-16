Полицейского в Хабаровске задержали за взятку в 300 тысяч рублей

Исполняющим обязанности прокурора Краснофлотского района г. Хабаровска признано законным возбуждение уголовного дела Северным МСО по г. Хабаровску СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО о получении взятки сотрудником краевого управления МВД по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Из материалов проверки следует, что 38-летний сотрудник полиции, находясь на территории Краснофлотского района г. Хабаровска, получил от жительницы краевой столицы взятку в размере не менее 300 тыс. рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за организацию занятия проституцией.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и ОРЧ СБ УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.
