Красноярцев предупредили о продаже фейковых семян в интернете

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили сайты, через которые продаются семена несуществующих или не допущенных к использованию сортов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили сайты, через которые продаются семена несуществующих или не допущенных к использованию сортов.

С начала 2026 года обнаружено 15 таких интернет-ресурсов.

В одном из магазинов, по данным ведомства, предлагали более 120 сортов овощных культур, отсутствующих в официальном перечне разрешенных. Среди них — десятки наименований томатов, огурцов, перцев, моркови и других культур.

В числе «экзотических» предложений — томаты с названиями вроде «могучее вымя» и «розовый мешок», огурцы «огурдыня арбуз» и «соленые уши», а также перцы «бабкин язык» и «бивни мамонта». Такие позиции не зарегистрированы и фактически не существуют как проверенные сельскохозяйственные сорта.

По итогам проверки предпринимателю объявлено предостережение. Ему указали на необходимость реализовывать только те семена, которые официально допущены к использованию.

В краевом Россельхознадзоре советуют внимательно проверять интернет-магазины перед покупкой. Насторожить должно отсутствие контактных данных, подозрительно короткий срок существования сайта, а также изображения «чудо-урожаев» — например, гигантской синей клубники или необычных гибридов.