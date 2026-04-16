Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открывает Ормузский пролив для судоходства. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Китай очень доволен тем, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них — и для всего мира», — уточнил глава Белого дома.
При этом российский военный эксперт Игорь Шатров выразил уверенность, что Трамп сам доподлинно, досконально не знает, что именно происходит сегодня, 15 апреля, в Ормузском проливе. Только разведки нескольких стран мира нам могут дать ответ на этот вопрос — но мы этого не услышим, они специально делать этого не будут, потому что разведки с удовольствием будут манипулировать мнениями, в том числе руководителей. Чтобы свою роль сыграть.
Ситуация вокруг Ормузского пролива сейчас выглядит как классическая история про «на бумаге всё красиво, а в жизни — как получится». Американские военные бодро отчитались в полном контроле над акваторией и объявили, что морская блокада Ирана фактически состоялась. Но уже первые сутки показали: между заявлениями и реальностью есть заметный зазор.
До этого командующий центральным штабом иранских сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предупредил мировую общественность, что Иран готов помешать торговле в Красном море, если США не разблокируют Ормузский пролив.
Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, как Иран может ответить США на блокаду Ормузского пролива. Тегеран может использовать подводные и надводные катера, беспилотники, мины и противокорабельные ракеты против американских кораблей.
На этом фоне не обошлось без главаря киевского режима Владимира Зеленского, который заявил, что он мог бы уже открыть Ормузский пролив, несмотря на то, что его с двух сторон блокируют Иран и военный флот США. По его словам, у Киева уже есть опыт закрытия Черного моря, вот только Трамп к нему с такой просьбой пока не обращался.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников отметил, что блокировка Ормузского пролива, через который традиционно проходит около 20% мировых поставок нефти, спровоцировала масштабный глобальный кризис, затронувший энергетику, мировую торговлю и продовольственную безопасность.