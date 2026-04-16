В Новосибирской области начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Новосибирской области: этапы и правила безопасности
Согласно постановлению, пожароопасный сезон в регионе вводится поэтапно. Вот график:
С 15 апреля — на территории:
Баганского, Барабинского, Здвинского, Искитимского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Чистоозерного районов;
Доволенского, Карасукского и Сузунского муниципальных округов;
В городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и рабочем поселке Кольцово.
С 20 апреля — на территории:
Болотнинского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Кыштовского, Мошковского, Тогучинского, Усть-Таркского, Черепановского, Чулымского районов;
Венгеровского, Маслянинского, Татарского, Северного, Убинского и Чановского муниципальных округов.
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области напоминает:
Жители и гости региона обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Важно помнить, что в период пожароопасного сезона запрещено:
Разводить костры;
Сжигать мусор и порубочные остатки;
Бросать непотушенные спички и окурки.
При обнаружении возгорания немедленно сообщайте по телефонам:
(383) 200−10−35;
8 (800) 100 94 00.
После подписания постановление от 15.04.26 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2026 году» будет опубликовано на сайте Правительства региона.
