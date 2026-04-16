В Новосибирской области начался пожароопасный сезон

С 15 апреля пожароопасный сезон начался на территории 19 муниципальных образований региона, включая Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь и Кольцово, с 20 апреля он начнется на территории ещё 16 муниципальных образований. Соответствующее постановление № 82 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2026 году» подписал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Источник: МЧС РФ

Пожароопасный сезон в Новосибирской области: этапы и правила безопасности

Согласно постановлению, пожароопасный сезон в регионе вводится поэтапно. Вот график:

  • С 15 апреля — на территории:

    • Баганского, Барабинского, Здвинского, Искитимского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Чистоозерного районов;

    • Доволенского, Карасукского и Сузунского муниципальных округов;

    • В городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и рабочем поселке Кольцово.

  • С 20 апреля — на территории:

    • Болотнинского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Кыштовского, Мошковского, Тогучинского, Усть-Таркского, Черепановского, Чулымского районов;

    • Венгеровского, Маслянинского, Татарского, Северного, Убинского и Чановского муниципальных округов.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области напоминает:

Жители и гости региона обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Важно помнить, что в период пожароопасного сезона запрещено:

  • Разводить костры;

  • Сжигать мусор и порубочные остатки;

  • Бросать непотушенные спички и окурки.

При обнаружении возгорания немедленно сообщайте по телефонам:

  • (383) 200−10−35;

  • 8 (800) 100 94 00.

После подписания постановление от 15.04.26 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2026 году» будет опубликовано на сайте Правительства региона.

Будьте осторожны и берегите природу!