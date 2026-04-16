В Новосибирской области начался пожароопасный сезон

С 15 апреля пожароопасный сезон начался на территории 19 муниципальных образований региона, включая Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь и Кольцово, с 20 апреля он начнется на территории ещё 16 муниципальных образований. Соответствующее постановление № 82 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2026 году» подписал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.