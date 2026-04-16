В РФ утвердили условия формирования больничных: главное о нововведениях

В России заработают новые правила формирования больничных листов. Минздрав изменил условия и порядок их назначения. Теперь больничные смогут оформить категории граждан, которым ранее эта функция была недоступна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Министерства здравоохранения России.
Отмечается, что нововведения предусматривают новые условия для семей с детьми. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родители будут сохранять за собой право на пособие. При этом они могут быть трудоустроены у другого страхователя.
Как подчеркивает Минздрав, такое изменение дает больше свободы в совмещении декрета и подработки в других организациях. Новоиспеченные родители не рискуют потерей страхового обеспечения.
Обновленные правила затрагивают не только семьи. Лист о нетрудоспособности теперь смогут оформить самозанятые. Ранее у них отсутствовала такая возможность.
Кроме того, с июля изменится общий порядок назначения больничных и декретных выплат. Соцфонд будет рассчитывать их без участия работодателя, если у него есть вся необходимая для этого информация. Сведения будут включать все данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчёта больничных и декретных, а также о периодах выплаты самих пособий. Соцфонд составит базу и сможет рассчитать выплату без обращения к работодателю.
Как рассказал начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский, в РФ даже здоровый человек может взять больничный. Это возможно в нескольких ситуациях. Например, в случаях ухода за больным родственником или при карантине на работе. Эксперт отметил, что таких ситуаций можно найти немало.
В России, кроме того, работникам сферы здравоохранения установят оклады в размере 50% от суммы зарплаты. Это позволит усовершенствовать систему оплаты труда медработникам. Рекомендация правительства направлена на повышение интереса к профессии врача и в целом работе в сфере здравоохранения. Доля оклада в структуре дохода медработника, по утверждению правительства, должна составлять не менее 50% без учета компенсационных выплат.