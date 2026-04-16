Студенты-иностранцы Красноярского медуниверситета приняли участие в конкурсе «Русская поэзия устами студента»

Куду Эузебе Экзосе из Конго покорила жюри своим образом и артистизмом. За её прочтение «Я вас любил» Александра Пушкина ей присудили первое место в конкурсе среди слушателей подготовительного отделения. Второе место в этом же конкурсе уверенно занял Батгэрэл Батдаваа из Монголии со стихотворением Сергея Есенина «Белая берёза».Второе место в конкурсе среди студентов занял индиец Мадхур, который прочёл стихотворение Любови Григорьевой «Врач». Он читал с гордостью за свою профессию и особым вдохновением. Жюри конкурса отметило его прекрасное произношение. Третье место в этом же конкурсе получила Диалло Кадиату из Гвинейской Республики. Когда она проникновенно читала трогательное стихотворение Сергея Михалкова «Детский ботинок», зал замер в тишине. Есенинская «Молитва матери» в исполнении Ндиай Ахмаду Бейди из Мали принесла юноше победу в специальной номинации. Все судьи отметили его эмоциональное прочтение. Гарсия Ордоньес Летисия Абисаг из Эквадора, хоть и не вошла в призёры, но тоже оставила глубокие впечатления у слушателей, прочитав простые, но актуальные во все времена строки стихотворения «Человеку нужен человек» Марины Бойковой. Всего в конкурсе участвовало более 40 иностранных студентов из вузов Красноярска, сообщает Минздрав края. Дальше всех участников международного молодежного фестиваля «Студенчество без границ» ждут соревнования в спорте и творчестве. Им предстоит показать свои достижения в общественной деятельности и добровольчестве. Фестиваль продлится до конца 2026 года.