Омич пытается отсудить деньги за пять мест в самолете

Центральный районный суд Омска рассматривает иск о взыскании компенсации с авиакомпании. Отсудить её пытается омич, семья которого не смогла улететь в Сочи из-за нехватки мест на борту лайнера.
Мужчина купил пять билетов для себя, жены и троих детей. Однако в аэропорту отказали в регистрации на рейс, поскольку на посадку был подан самолет меньшей вместимости, и семье попросту не хватило мест в самолете.
Как сообщает пресс-служба, семье предложили полететь на следующий день и вернуть стоимость провозки багажа. Мужчина согласился, но также направил претензию авиаперевозчику на возмещение транспортных расходов. За шесть месяцев перевозчик её так и не рассмотрел.
Теперь омич через суд пытается взыскать с авиакомпании расходы на такси, штраф, неустойку и компенсацию морального вреда. О сумме иска не сообщается.
