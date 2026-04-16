Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич пытается отсудить деньги за пять мест в самолете

Семье из Омска не хватило мест в самолете, на который они купили билеты.

Источник: Freepik

Центральный районный суд Омска рассматривает иск о взыскании компенсации с авиакомпании. Отсудить её пытается омич, семья которого не смогла улететь в Сочи из-за нехватки мест на борту лайнера.

Мужчина купил пять билетов для себя, жены и троих детей. Однако в аэропорту отказали в регистрации на рейс, поскольку на посадку был подан самолет меньшей вместимости, и семье попросту не хватило мест в самолете.

Как сообщает пресс-служба, семье предложили полететь на следующий день и вернуть стоимость провозки багажа. Мужчина согласился, но также направил претензию авиаперевозчику на возмещение транспортных расходов. За шесть месяцев перевозчик её так и не рассмотрел.

Теперь омич через суд пытается взыскать с авиакомпании расходы на такси, штраф, неустойку и компенсацию морального вреда. О сумме иска не сообщается.

В мае прошлого года мы писали, что житель Омска отсудил у авиакомпании 90 тысяч рублей за отсутствие места на борту самолёта.