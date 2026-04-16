Продажу алкоголя ограничат во Владивостоке во время массовых мероприятий

Владивостокским предпринимателям напомнили о действующих ограничениях на розничную продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. Продавать алкогольную продукцию нельзя на расстоянии менее 100 метров от места проведения мероприятий за час до их начала, во время и еще час после окончания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Владивосток в ближайшие недели ждёт серия крупных мероприятий. 18, 25 и 30 апреля с 13:00 до 16:00 на площади Борцов Революции пройдут репетиции Международного парада учащихся первых классов «Правнуки Победы». 1 мая с 12:00 до 16:00 на центральной площади запланированы праздничные программы ко Дню Весны и Труда. 3 мая с 12:00 до 15:00 на площади Борцов Революции состоится сам Международный парад.
«Розничная продажа алкоголя запрещена ближе чем в 100 метрах от мест массовых мероприятий — за час до начала, в ходе их проведения и ещё час после окончания», — рассказали в администрации города.
Предпринимателей просят соблюдать требования закона и временно приостанавливать продажу алкоголя в торговых точках, которые попадают в обозначенные зоны рядом с площадями проведения мероприятий.