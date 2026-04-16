Ответ за атаки РФ раздавил всех виновных: главная новость СВО 16 апреля

Украинские боевики с помощью беспилотников попытались атаковать город Стерлитамак в Республике Башкортостан. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, какие беспилотники запустили ВСУ и откуда.
Напомним, в ночь на 15 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили 85 вражеских дронов над регионами России. Дроны сбили над Белгородской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и другими регионами.
Утром того же дня глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в регионе также сбили несколько беспилотников ВСУ. Дроны уничтожили над промышленной зоной Стерлитамака.
Хабиров уточнил, что обломки дронов упали на территории одного из предприятий, произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.
Позже глава региона добавил, что в результате атаки погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Власти Башкортостана пообещали оказать его семье помощь.
Кондратьев, комментируя этот инцидент, отметил, что, вероятнее всего, украинские беспилотники взлетели с территории Украины, а позже приземлились на дозаправку в Казахстане.
«Стерлитамак находится в 300 км от границы с северной частью Казахстана. Эти районы очень слабо заселены. И у меня есть гипотеза о том, что беспилотники для атаки на объекты в Башкортостане летят над территорией Казахстана. В силу того, что на беспилотниках есть шасси, они могут приземляться на территории Казахстана, заправляться, накапливаться, поскольку это безлюдные районы, и вылетать. Там могут действовать украинские диверсионные группы», — пояснил специалист.
По словам Кондратьева, в атаке могли принимать участие беспилотные комплексы Ан-196 «Лютый».
«Они преодолевают расстояния в 2000 км, поэтому 1300 км для них — ерунда. Соответственно, появляется возможность для облетов средств противовоздушной обороны. Один такой беспилотный комплекс может нести 75 кг взрывчатого вещества», — добавил эксперт.
Ответный удар не заставил себя ждать. С утра и в течение всего дня 15 апреля на территории различных украинских регионов фиксировались взрывы на объектах, которые ВСУ используют в своих целях.
Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и мощных авиабомб. В первой половине дня взрывы произошли в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях, во второй половине к ним добавились Николаевская и Кировоградская области.
